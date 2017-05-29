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Прядкин: новый руководитель "Зенита" Фурсенко - опытный и грамотный управленец

Спорт
29 мая, 12:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

О назначении Фурсенко председателем правления и президентом "Зенита" было объявлено 26 мая

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Зенит" в лице Сергея Фурсенко получил опытного и грамотного руководителя, при котором санкт-петербургский клуб уже добивался большого успеха. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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"Я поздравляю его (Фурсенко). Это опытный и грамотный управленец. Не забывайте, что, когда Фурсенко был президентом "Зенита", клуб победил в чемпионате России. Команда за тот сезон выиграла почти все, что можно, для полного комплекта не хватило только Кубка страны", - сказал Прядкин.

О назначении Фурсенко председателем правления и президентом "Зенита" было объявлено 26 мая. Ранее он занимал пост президента "Зенита" с января 2006 года по март 2008-го. В период работы Фурсенко санкт-петербургский клуб выиграл чемпионат России 2007 года и Суперкубок России-2008, а через некоторое время после его ухода - Кубок УЕФА-2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008. С января 2010 по июль 2012 года Фурсенко являлся президентом Российского футбольного союза (РФС).

В чемпионате России сезона-2016/17 "Зенит" занял третье место, не сумев попасть в Лигу чемпионов. 28 мая пост главного тренера санкт-петербургской команды покинул румынский специалист Мирча Луческу.

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