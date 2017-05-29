Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу проводит четвертую тренировку на австрийском сборе, к команде впервые присоединились ее капитан и вратарь Игорь Акинфеев, а также защитник Роман Нойштедтер. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС с места событий.

Акинфеев выходит на первую тренировку в Австрии. pic.twitter.com/8dFpNEo1zX — Антон Рассказов (@RougeTerreur) 29 мая 2017 г.

Занятие, полностью открытое для СМИ, началось в 11:15 по местному времени (12:15 мск). Нойштедтер прибыл в расположение сборной в воскресенье днем и уже успел провести индивидуальную тренировку. Акинфеев, который оставался несколько дней в Москве, чтобы решить проблемы с пяткой, прибыл в Австрию в ночь на понедельник. Таким образом, в тренировке приняли участие 27 игроков, все работали в общей группе.

Акинфеев работает наравне с коллегами. pic.twitter.com/Uo5CL5gxE7 — Антон Рассказов (@RougeTerreur) 29 мая 2017 г.

Позднее в понедельник к команде должен присоединиться голкипер тульского "Арсенала" Владимир Габулов.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).