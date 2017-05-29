Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии

Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмыСпорт 29 мая, 13:42
Миранчук: сборная РФ по футболу в матче с любым соперником отталкивается от своей игрыСпорт 29 мая, 13:39
Критиковавший "Тангейзер" митрополит Тихон призвал уважать чувства верующих и атеистовСибирь 29 мая, 13:37
Мосгорсуд признал законным арест 23 объектов недвижимости экс-главы Марий ЭлПроисшествия 29 мая, 13:33
Усманов пообещал iPhone авторам лучших пародий на видеообращения к НавальномуОбщество 29 мая, 13:31
В ближайшие сутки в Москве ожидается грозовой дождь с градомМосква 29 мая, 13:26
Рябинский заявил, что его функции в компании "Мир бокса" будет выполнять КорниловСпорт 29 мая, 13:25
Захарова: власти Черногории ищут "русский след", чтобы оправдать вступление в НАТОПолитика 29 мая, 13:20
Яременко: слабый уровень соперников отразился на мотивации волейболистов в отборе к ЧМСпорт 29 мая, 13:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу проводит четвертую тренировку на австрийском сборе, к команде впервые присоединились ее капитан и вратарь Игорь Акинфеев, а также защитник Роман Нойштедтер. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС с места событий.
Акинфеев выходит на первую тренировку в Австрии. pic.twitter.com/8dFpNEo1zX— Антон Рассказов (@RougeTerreur) 29 мая 2017 г.
Занятие, полностью открытое для СМИ, началось в 11:15 по местному времени (12:15 мск). Нойштедтер прибыл в расположение сборной в воскресенье днем и уже успел провести индивидуальную тренировку. Акинфеев, который оставался несколько дней в Москве, чтобы решить проблемы с пяткой, прибыл в Австрию в ночь на понедельник. Таким образом, в тренировке приняли участие 27 игроков, все работали в общей группе.
Акинфеев работает наравне с коллегами. pic.twitter.com/Uo5CL5gxE7— Антон Рассказов (@RougeTerreur) 29 мая 2017 г.
Позднее в понедельник к команде должен присоединиться голкипер тульского "Арсенала" Владимир Габулов.
Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).