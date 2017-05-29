Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии

Спорт
29 мая, 12:27 дата обновления: 29 мая, 12:50 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Позднее в понедельник к команде должен присоединиться голкипер тульского "Арсенала" Владимир Габулов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4290343.stepNow *12 +1}} - 10 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4290343.sliderLength-1}}
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
Выбор редакции
Колумбийские миротворцы направляются в Египет, 1956 год
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН 29 мая, 12:00
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера 28 мая, 19:18
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников 28 мая, 16:59
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел 28 мая, 16:53
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца" 28 мая, 15:28
Перенос травяного покрытия, Гатчина
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня 27 мая, 12:46
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4290343'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4290343'].sliderLength - 1}}
+
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов
© Антон Рассказов

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу проводит четвертую тренировку на австрийском сборе, к команде впервые присоединились ее капитан и вратарь Игорь Акинфеев, а также защитник Роман Нойштедтер. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС с места событий.

Занятие, полностью открытое для СМИ, началось в 11:15 по местному времени (12:15 мск). Нойштедтер прибыл в расположение сборной в воскресенье днем и уже успел провести индивидуальную тренировку. Акинфеев, который оставался несколько дней в Москве, чтобы решить проблемы с пяткой, прибыл в Австрию в ночь на понедельник. Таким образом, в тренировке приняли участие 27 игроков, все работали в общей группе.

Позднее в понедельник к команде должен присоединиться голкипер тульского "Арсенала" Владимир Габулов.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
2
Дерипаска назвал ложью сообщения о его просьбе об иммунитете в обмен на показания в США
3
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
4
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
5
СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама