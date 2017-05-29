Александр Медведев: Илья Ковальчук хочет остаться в СКА ради участия в Олимпиаде

Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмыСпорт 29 мая, 13:42
Миранчук: сборная РФ по футболу в матче с любым соперником отталкивается от своей игрыСпорт 29 мая, 13:39
Критиковавший "Тангейзер" митрополит Тихон призвал уважать чувства верующих и атеистовСибирь 29 мая, 13:37
Мосгорсуд признал законным арест 23 объектов недвижимости экс-главы Марий ЭлПроисшествия 29 мая, 13:33
Усманов пообещал iPhone авторам лучших пародий на видеообращения к НавальномуОбщество 29 мая, 13:31
В ближайшие сутки в Москве ожидается грозовой дождь с градомМосква 29 мая, 13:26
Рябинский заявил, что его функции в компании "Мир бокса" будет выполнять КорниловСпорт 29 мая, 13:25
Захарова: власти Черногории ищут "русский след", чтобы оправдать вступление в НАТОПолитика 29 мая, 13:20
Яременко: слабый уровень соперников отразился на мотивации волейболистов в отборе к ЧМСпорт 29 мая, 13:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий Илья Ковальчук хочет подписать новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.
Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси", который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры. НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир.
"Наш разговор с Ковальчуком будет продолжен, мы находимся на стадии обсуждения деталей его контракта. Илья хочет остаться в клубе. Причина проста - он хочет принять участие в Олимпийских играх. У меня есть хорошая надежда, что он останется в СКА", - сказал Медведев.
Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).