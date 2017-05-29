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Александр Медведев: Илья Ковальчук хочет остаться в СКА ради участия в Олимпиаде

Спорт
29 мая, 12:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Член совета директоров петербургского клуба заявил, что идет процесс обсуждения деталей нового контракта нападающего

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий Илья Ковальчук хочет подписать новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.

Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси", который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры. НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир.

"Наш разговор с Ковальчуком будет продолжен, мы находимся на стадии обсуждения деталей его контракта. Илья хочет остаться в клубе. Причина проста - он хочет принять участие в Олимпийских играх. У меня есть хорошая надежда, что он останется в СКА", - сказал Медведев.

Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

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