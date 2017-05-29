ФК "Торпедо" объявит имя нового главного тренера до 5 июня

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Торпедо" объявит имя нового главного тренера команды до конца текущей недели. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Александр Тукманов.
"Варианты у нас есть, - сказал Тукманов. - Думаю, до конца недели мы объявим нового главного тренера".
Также он рассказал, что возможность приглашения нападающего Романа Павлюченко будет рассматриваться после назначения нового наставника. Ранее президент "Торпедо" заявил, что клуб свяжется с 35-летним форвардом по поводу сотрудничества. "Я с Павлюченко не общался, - заявил глава клуба. - К тому же это прерогатива тренерского штаба, поэтому рано о чем-то говорить".
В сезоне-2016/17 "Торпедо" заняло третье место в первенстве зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Задача выхода во второй по силе дивизион выполнена не была, из-за чего главный тренер команды Виктор Булатов покинул клуб.