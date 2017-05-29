Рябинский: Поветкин не виновен в случаях с мельдонием и остарином

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский боксер Александр Поветкин не принимал мельдоний после запрета этого вещества, а также не несет вины за обнаружение в его допинг-пробе остарина. Об этом на пресс-конференции заявил глава компании "Мир бокса" и представитель Поветкина Андрей Рябинский.

"У нас есть все доказательства, что Саша не принимал мельдоний в запрещенный период, - сказал Рябинский. - Мы выиграем суд. По остарину тоже проведено внутреннее расследование, но рассказывать о нем я пока не могу, проходит экспертиза. Но скажу точно, что Поветкин не виновен ни в одной, ни в другой истории".

Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарин. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

До этого у Поветкина сорвался бой с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. Однако WBC, проведя расследование, принял решение не применять санкции к россиянину.