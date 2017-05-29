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Яременко: слабый уровень соперников отразился на мотивации волейболистов в отборе к ЧМ

Спорт
29 мая, 13:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В воскресенье в матче квалификационного турнира мирового первенства российские волейболисты обыграли команду Эстонии со счетом 3-1 и завоевали путевку на чемпионат мира

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Александр Яременко

Александр Яременко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление мужской сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира по волейболу 2018 года малопоказательно со спортивной точки зрения, поскольку уровень соперников команды был не очень высок. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

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В воскресенье в матче квалификационного турнира мирового первенства российские волейболисты обыграли команду Эстонии со счетом 3-1 и завоевали путевку на чемпионат мира. Ранее на турнире сборная России обыграла команду Черногории, Румынии, Венгрии и Косова, завершив все матчи в трех партиях.

"Команда собралась на сегодняшний день в оптимальном составе, исходя из физического состояния игроков. Национальный чемпионат закончился недавно, у ведущих игроков было очень много важных игр - финал чемпионата России, финал Лиги чемпионов, финалы кубков, поэтому невооруженным глазом была видна физическая и эмоциональная усталость". - отметил Яременко.

"Трудно находить, конечно, стимул, чтобы приезжать в Эстонию и играть против команд Косово и Черногории, но ребята справились, хотя с эстонцами были проблемы ввиду большой мотивации соперника и поддержки трибун. Наша задача была решить вопрос с этим отбором и выйти на чемпионат мира, она выполнена, никаких сюрпризов нет, поэтому каких- то особых эмоций не испытываю, каких-то выводов тоже делать не надо, потому что этот турнир был малопоказательным со спортивной точки зрения", - заявил Яременко.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 10 по 30 сентября 2018 года в Болгарии и Италии.

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