Миранчук: сборная РФ по футболу в матче с любым соперником отталкивается от своей игры

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборная России по футболу настаивается на победу в Кубке конфедераций и собирается отталкиваться от своей игры в матче с любым, даже самым титулованным соперником. Об этом журналистам по окончании тренировки сообщил полузащитник российской команды Алексей Миранчук.

Команда Станислава Черчесова продолжает подготовку к домашнему турниру в Австрии. В понедельник прошла четвертая тренировка.

"Само собой, мы настраиваемся на победу в Кубке конфедераций, все ждут от нас хорошей игры, и мы постараемся, - поделился ожиданиями Миранчук. - Что касается сборной Новой Зеландии (первый соперник россиян на турнире - Прим. ТАСС), мы всегда настраиваемся на победу, отталкиваемся от себя, это касается и немцев, и любой другой команды".

Ближайшим соперником россиян станут венгры - контрольная игра пройдет 5 июня в Будапеште. "На теории подготовимся к сопернику. Это хорошая команда, с которой будет непросто играть. Постараемся сделать все, чтобы начать с хорошей ноты", - заявил полузащитник.

Игроки сборной третий день подряд работают на тренировках с GPS-датчиками, которые замеряют физические показатели игроков. "На тестах во время тренировок почти все выполнили поставленные задачи, - рассказал Миранчук. - Приятно после хорошей тренировки отдохнуть. Высота никак не ощущается, наоборот, тут есть все условия. На теории смотрим наши игры, разбираем, всегда есть какие-то выводы, делаем все, чтобы не повторять ошибок".

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).