Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмы

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпион мира "в отпуске" по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд может вернуться в спорт после травмы. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
"Дрозд не закончил карьеру. Но у него была тяжелейшая травма, и понятно, что в ближайшее время на ринге он не появится. Будет ли он готов боксировать дальше, после восстановления - не знаю", - сказал Рябинский.
В настоящий момент полноценным титулом WBC владеет британец Тони Белью. Дрозд 8 апреля нынешнего года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. Полный диагноз российского боксера - субтотальный разрыв сухожилия и сухожильно-мышечного перехода подлопаточной мышцы, разрыв второго и третьего сегмента фиброзной губы и признаки разрыва части капсулы сустава.
Позднее WBC присвоил Дрозду статус чемпиона мира "в отпуске" и назначил бой за вакантный титул между Белью и Макабу.
В активе Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.