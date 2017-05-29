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Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмы

Спорт
29 мая, 13:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

8 апреля Дрозд должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен

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Григорий Дрозд

Григорий Дрозд

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпион мира "в отпуске" по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд может вернуться в спорт после травмы. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Смотрите также
Российский боксер Григорий Дрозд после победы в поединке против польского боксера Лукаша Яника за титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе

Во Всемирном боксерском совете заявили, что россиянин Дрозд завершил карьеру

"Дрозд не закончил карьеру. Но у него была тяжелейшая травма, и понятно, что в ближайшее время на ринге он не появится. Будет ли он готов боксировать дальше, после восстановления - не знаю", - сказал Рябинский.

В настоящий момент полноценным титулом WBC владеет британец Тони Белью. Дрозд 8 апреля нынешнего года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. Полный диагноз российского боксера - субтотальный разрыв сухожилия и сухожильно-мышечного перехода подлопаточной мышцы, разрыв второго и третьего сегмента фиброзной губы и признаки разрыва части капсулы сустава.

Позднее WBC присвоил Дрозду статус чемпиона мира "в отпуске" и назначил бой за вакантный титул между Белью и Макабу.

В активе Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.

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