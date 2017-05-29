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Футболист сборной России Семенов: сдержать Роналду можно только командной игрой

Спорт
29 мая, 13:51 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Сборная продолжает подготовку к турниру в Нойштифт-им-Штубайтале - коммуне, которая находится в Альпах, почти на 1000 метров над уровнем моря

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НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду можно остановить только слаженной командной игрой. Мнением о сопернике по Кубку конфедераций с журналистами поделился защитник сборной России Андрей Семенов.

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© Антон Рассказов

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"Криштиану - хороший игрок, его можно остановить только командной игрой, на чемпионате Европы и чемпионате мира другие команды это показали, - считает Семенов. - Все прекрасно понимают, что за футболист Роналду, но нельзя зацикливаться на нем, у них есть еще хорошие игроки. Я между Лионелем Месси (нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины - прим. ТАСС) и Роналду выберу Месси - он более командный игрок".

Сборная продолжает подготовку к турниру в Нойштифт-им-Штубайтале - коммуне, которая находится в Альпах, почти на 1000 метров над уровнем моря. "Дышится нормально, никаких неудобств или отличий нет", - поделился ощущениями Семенов.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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