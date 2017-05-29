Президент Международной федерации тяжелой атлетики Аян переизбран на новый срок

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Венгр Тамаш Аян переизбран на пост президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

78-летний функционер был переизбран на новый четырехлетний срок на конгрессе IWF в Бангкоке. За Аяна проголосовало 86 делегатов, за его соперника, главу Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо, - 61.