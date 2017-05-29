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В Калининграде обеспечили энергией новые отели ЧМ-2018 по футболу

Спорт
29 мая, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В области к мировому первенству строятся пять гостиничных комплексов

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Янтарьэнерго" выполнила обязательства по техническому присоединению к сетям четырех гостиниц в Калининграде, строящихся к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу компании.

"В рамках исполнения договоров технологического присоединения было построено семь километров линий и две трансформаторные подстанции общей мощностью 3,26 МВА", - сообщили в пресс-службе.

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В области к мировому первенству строятся пять гостиничных комплексов: четыре четырехзвездочных (Отель Mercure, Гостиничный комплекс Domina, рекреационно- оздоровительный комплекс "Лангендорф" и гостиница "Ластадие") и один пятизвездочный (Апарт-отель Сrystal House). По четырем объектам работы по техприсоединению к сетям завершены, еще на одном (четырехзвездочный отель в Калининграде) находятся в завершающей стадии, уточнили в пресс-службе "Янтарьэнерго". По данным областного правительства, завершение основных строительных работ и тестовый запуск новых гостиничных комплексов запланированы на декабрь текущего года. С учетом уже имеющихся гостиниц и вводом новых мест размещения, в области будут полностью выполнены требования Международной федерации футбола (ФИФА) по созданию номерного фонда.

Согласно данным областного министерства по культуре и туризму, сейчас в области туристов готовы принять более 200 отелей и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить около 15 тысяч мест. Номерной фонд классифицированных мест размещения позволяет региону ежегодно принимать до 2,3 млн туристов. К ЧМ-2018 к существующему фонду добавятся еще 600 номеров.

В "Янтарьэнерго" отметили, что в рамках подготовки к ЧМ по футболу наряду с отелями компания обеспечила электроснабжением все объекты здравоохранения, по графику ведется техприсоединение стадиона на 35 тысяч зрительских мест, строящегося на острове Октябрьский в Калининграде, фн- зон для болельщиков, тренировочных площадок, объектов аэропорта Храброво, транспортной инфраструктуры.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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