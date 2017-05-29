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Легкоатлетка Сидорова получила визу и выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Спорт
29 мая, 14:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Также на этапе выступит прыгун с шестом Илья Мудров

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победительница летнего чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, а также прыгун с шестом Илья Мудров получили шенгенские визы и примут участие в ближайших международных стартах, Сидорова - в этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, Мудров - в турнире в Афинах. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменов Павел Воронков.

"Сидорова получила визу, она будет выступать в Риме, - сообщил Воронков. - Также без проблем получил визу и Мудров, он уже завтра вылетает в Афины, старт - 1 июня".

Для Сидоровой этап в Риме, который пройдет 8 июня, станет первым международным стартом сезона, также спортсменка планирует выступления на этапах "Бриллиантовой лиги" в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня). Мудров в январе выполнил норматив для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне.

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