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"Терек" продлит контракт на один год с футболистом Родолфо

Спорт
29 мая, 14:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее издание "Известия" сообщило, что 34-летний Родолфо может стать играющим тренером "Терека"

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Терек" продлит контракт с защитником Родолфо еще на один год. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

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Ранее издание "Известия" сообщило, что 34-летний Родолфо может стать играющим тренером "Терека".

"Подпишем с ним контракт как с футболистом на один год, когда он вернется (из отпуска). После сезона будем общаться снова", - сказал Айдамиров.

Родолфо выступает за "Терек" с марта 2015 года. Его действующий контракт истекает 31 мая. В текущем сезоне защитник сыграл за грозненский клуб в 17 матчах чемпионата России и одной встрече Кубка страны.

Также гендиректор рассказал, что "Терек" заинтересован продлить истекший контракт с вратарем Евгением Городовым. Ранее портал "Чемпионат.ком" опубликовал информацию, согласно которой "Урал" сделал запрос "Тереку" на покупку вратаря. "Зачем к нам обращаться, если контракт Городова истек? Сейчас мы все обговариваем, общаемся, и клуб заинтересован в продлении с ним контракта", - отметил Айдамиров.

В минувшем сезоне чемпионата России 31-летний Городов принял участие в 28 матчах за "Терек", в которых пропустил 31 мяч.

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