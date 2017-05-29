ЦСКА объявил об уходе главного тренера молодежной команды Гришина

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Александр Гришин покинул пост главного тренера молодежной команды московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на официальной сайте армейцев.

Ранее специалист сообщил ТАСС, что покинет команду по окончании сезона.

"ЦСКА выражает благодарность Александру Сергеевичу за годы, отданные красно-синим в качестве игрока, а затем тренера ДЮСШ и молодежной команды, и желает ему больших успехов на новом месте работы", - говорится в сообщении.

Гришин возглавлял молодежную команду ЦСКА с 2010 года. В прошедшем сезоне армейцы в молодежном первенстве России стали вторыми, уступив только столичному "Спартаку". Под руководством Гришина ЦСКА дважды завоевал серебряные медали молодежного чемпионата и четыре раза бронзовые.