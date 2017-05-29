Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА объявил об уходе главного тренера молодежной команды Гришина

Спорт
29 мая, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Ранее специалист сообщил ТАСС, что покинет команду по окончании сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Александр Гришин покинул пост главного тренера молодежной команды московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на официальной сайте армейцев.

Ранее специалист сообщил ТАСС, что покинет команду по окончании сезона.

"ЦСКА выражает благодарность Александру Сергеевичу за годы, отданные красно-синим в качестве игрока, а затем тренера ДЮСШ и молодежной команды, и желает ему больших успехов на новом месте работы", - говорится в сообщении.

Гришин возглавлял молодежную команду ЦСКА с 2010 года. В прошедшем сезоне армейцы в молодежном первенстве России стали вторыми, уступив только столичному "Спартаку". Под руководством Гришина ЦСКА дважды завоевал серебряные медали молодежного чемпионата и четыре раза бронзовые.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
2
Стоматолога в Петербурге подозревают в удалении 22 здоровых зубов у пациентки
3
Прокуратура Польши подтвердила обнаружение в гробу жертвы крушения Ту-154 других останков
4
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
5
СБУ проводит обыски в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
7
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
Темы дня
Загрузка...
Реклама