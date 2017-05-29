Кирьяков заявил, что готов к любому решению руководства ФК "Арсенал" по его контракту

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков готов к любому решению руководства тульского футбольного клуба насчет возможности продления контракта с ним. Об этом Кирьяков сказал ТАСС.
В понедельник издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что Кирьякова на посту главного тренера "Арсенала" может сменить Рашид Рахимов. Кирьяков возглавил "Арсенал" 6 октября 2016 года. В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) команда заняла 14-е место. "Арсенал" сумел сохранить место в РФПЛ, в стыковых матчах взяв верх над красноярским "Енисеем" за счет гола, забитого в гостях (1:2, 1:0).
"Мой контракт заканчивается, все возможно. Я спокойно отношусь ко всему, для меня главным было решить задачу, мы ее решили, остальное для меня неважно. Как тренер может знать, продолжит он работу с командой или нет? Срок моего контракта истечет послезавтра", - сказал Кирьяков.
"Я всегда готов к любому решению руководства", - добавил 47-летний тренер.
На вопрос, хотел бы он продолжить работу в "Арсенале", Кирьяков ответил: "Об этом можно говорить только после того, когда ты сел за стол переговоров, обсудил всевозможные детали и пришел к какому-то решению. Мы (с "Арсеналом") пока ничего не обсуждали".