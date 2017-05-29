Определен список контролируемых зон на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Утвержден перечень контролируемых зон в период проведения Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира 2018 года по футболу, которые пройдут в России. Список зон приводится в решении Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций, опубликованном в "Российской газете".

Решение об утверждении перечня контролируемых зон было принято во исполнение подпункта "а" пункта 2 указа президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

В число контролируемых зон на время проведения двух крупнейших футбольных турниров вошли территории, ограниченные внешним периметром безопасности стадионов, а также территории тренировочных площадок, гостиницы, предназначенные для размещения сборных команд, судейских бригад и штаб-квартир Международной федерации футбола (ФИФА), территории по периметру удаленных пунктов досмотра грузов, территории, выделенные под пресс-центры для неаккредитованных средств массовой информации в период проведения турнира, территории площадок, предназначенных для проведения фестивалей болельщиков.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Встречи чемпионата мира будут сыграны с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.