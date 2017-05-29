Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Определен список контролируемых зон на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Спорт
29 мая, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В их число вошли территории, ограниченные внешним периметром безопасности стадионов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Утвержден перечень контролируемых зон в период проведения Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира 2018 года по футболу, которые пройдут в России. Список зон приводится в решении Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций, опубликованном в "Российской газете".

Смотрите также

Старший офицер безопасности РФС уверен, что Кубок конфедераций пройдет без эксцессов

Решение об утверждении перечня контролируемых зон было принято во исполнение подпункта "а" пункта 2 указа президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

В число контролируемых зон на время проведения двух крупнейших футбольных турниров вошли территории, ограниченные внешним периметром безопасности стадионов, а также территории тренировочных площадок, гостиницы, предназначенные для размещения сборных команд, судейских бригад и штаб-квартир Международной федерации футбола (ФИФА), территории по периметру удаленных пунктов досмотра грузов, территории, выделенные под пресс-центры для неаккредитованных средств массовой информации в период проведения турнира, территории площадок, предназначенных для проведения фестивалей болельщиков.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Встречи чемпионата мира будут сыграны с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
2
Стоматолога в Петербурге подозревают в удалении 22 здоровых зубов у пациентки
3
Прокуратура Польши подтвердила обнаружение в гробу жертвы крушения Ту-154 других останков
4
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
5
СБУ проводит обыски в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
7
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
Темы дня
Загрузка...
Реклама