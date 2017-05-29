"Терек" проведет переговоры о продлении контракта с футболистом Ивановым 30 мая

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство футбольного клуба "Терек" обсудит возможность пролонгации соглашения с полузащитником Олегом Ивановым 30 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
Ранее издание "Советский спорт" сообщило, что московское "Динамо" намерено подписать контракт с 30-летним полузащитником. Срок соглашения Иванова с "Тереком" истекает 31 мая, после чего он может стать свободным агентом.
"Хотим продлить контракт с Ивановым. Завтра будем общаться", - сказал Айдамиров.
Иванов выступает за "Терек" с декабря 2011 года. В текущем сезоне полузащитник провел за грозненский клуб 20 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол, а также две встречи Кубка страны.