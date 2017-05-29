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Теннисистка Вихлянцева не сумела выйти во второй круг Roland Garros

Спорт
29 мая, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В матче первого круга россиянка проиграла шведке Юханне Ларссон в двух сетах - 4:6, 4:6

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Наталья Вихлянцева

Наталья Вихлянцева

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла шведке Юханне Ларссон в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

20-летняя россиянка уступила в двух сетах - 4:6, 4:6. Соперницей Ларссон в следующем раунде будет Юлия Путинцева из Казахстана, "посеянная" на турнире под 27-м номером.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.

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