Теннисистка Вихлянцева не сумела выйти во второй круг Roland Garros

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла шведке Юханне Ларссон в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

20-летняя россиянка уступила в двух сетах - 4:6, 4:6. Соперницей Ларссон в следующем раунде будет Юлия Путинцева из Казахстана, "посеянная" на турнире под 27-м номером.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.