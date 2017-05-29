Канделаки: Манчини встретился с Миллером для подписания контракта с "Зенитом"

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Итальянский тренер Роберто Манчини встретился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером для подписания контракта с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом в своем Twitter сообщила генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.
Миллер провел встречу с Манчини.— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) May 29, 2017
Судя по книге,которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции.. pic.twitter.com/lZe6L87tc8
"Миллер провел встречу с Манчини. Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции", - написала она.
В воскресенье "Зенит" расторг контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу, возглавившим команду в мае прошлого года.
Последним местом работы Манчини был итальянский "Интер", который он возглавлял в 2004-2008, 2014-2016 годах. Также он работал в итальянских "Лацио" и "Фиорентине", английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае". Манчини в качестве тренера становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.