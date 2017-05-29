Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman

Этап международной серии соревнований по плаванию на открытой воде Oceanman впервые прошел в России. ТАСС рассказывает о массовых заплывах в Сочи, среди 600 участников которых были и дети, и любители, и чемпионы России, и призеры чемпионата Европы, и даже незрячие спортсмены.

Вода не успела прогреться

Одна из основных идей Oceanman — дать возможность пловцам-любителям побороться с опытными спортсменами. Впервые соревнования прошли в 2015 году, этапы принимали Италия и Испания. В этом сезоне Oceanman проводится уже в шести странах, включая Россию.

Заплывы проходили в Имеретинской бухте — известной туристической зоне Сочи. Общее число участников составило 595 человек, и большинство из них прибыло в город за несколько дней.

Спортсмены хотели подготовиться к стартам и лучше "прочувствовать" воду, которая из-за прошедших дождей не успела как следует прогреться — средняя температура составляла всего 16–17 градусов.

Некоторые участники уже после финиша признавались, что чувствовали себя не совсем комфортно. Поэтому весьма вероятно, что пловцы, прибывшие на соревнования заблаговременно, получили неоценимое преимущество.

Особенно остро температуру воды ощутили на себе самые юные участники этапа, которые за утро субботы дважды стали первопроходцами. Во-первых, именно детским заплывом 27 мая открылась программа сочинского этапа турнира. Во-вторых, соревнования среди детей на этапе в Сочи были включены в программу Oceanman впервые.

Перед стартом на пристани собралось достаточно большое количество болельщиков как из числа родителей участников, так и из сторонних наблюдателей — всего около 200 человек.

Организаторы уделили особое внимание безопасности спортсменов, выходивших на стартовый мешок. Ни один атлет не допускался к стартам без специального буя, а инструктаж для ребят проводил лично генеральный директор этапа Федор Теплухин.

Медузы пытались помешать спортсменам

Для объявления стартов первого дня соревнований был приглашен специальный гость — двукратный олимпийский чемпион, первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду Дмитрий Саутин.

После его команды стартовали юные спортсмены, самым младшим из которых было лишь десять лет. Примечательно, что неподалеку от участников находилось небольшое количество медуз, которые периодически подплывали к стоящим на старте спортсменам. Однако помешать проведению заплывов им не удалось — курсирующие на дистанции спасатели на водных мотоциклах волнами отбрасывали их от зоны соревнований.

Первое место занял 13-летний Матвей Герасимов. "Вода была холодная, чувствовал, что руки и ноги замерзают, — сказал позднее победитель первого детского заплыва на Oceanman на церемонии награждения. — Не могу отметить ничего, что далось бы мне легко в ходе заплыва".

Завершили программу первого дня командные заплывы в формате эстафеты 3х500 м. К этому времени количество болельщиков на пристани увеличилось, так что буквально у каждой команды находились свои персональные фанаты, которые громко поддерживали атлетов.

Среди них оказались такие титулованные спортсмены, как бронзовый призер чемпионата Европы в плавании на открытой воде на дистанции 3 км Леонид Александров и чемпион России Владимир Ленчитский (3 км). Спортсмены сразу же после завершения заплывов с удовольствием общались и фотографировались со всеми желающими.

Шторм едва не сорвал основной заплыв

С самого утра воскресенья спортсменов, собравшихся в шатре перед бухтой для подготовки к стартам (в том числе — к основному заплыву этапа на дистанции 10 км), огорошили неприятной новостью: начало всех воскресных стартов отложено на час. Причиной для этого стали сильные волны.

Спустя некоторое время начало заплывов снова отложили, но уже на неопределенный срок. Соревнования в какой-то момент и вовсе находились под угрозой срыва из-за тяжелых погодных условий.

Но в итоге было решено перенести маршрут всех стартов в бухту (лишь на некоторых дистанциях спортсмены на короткое время выходили в море) и сократить их примерно на 25–30%, а сами старты начались с опозданием на 2,5 часа, что вызвало недовольство части участников, в то время как большинство спортсменов отнеслись к ситуации с пониманием.

На старт 10-километрового заплыва, который являлся центральным на этапе, пловцы вышли лишь к 11.30. Следующий заплыв должен был стартовать всего спустя полчаса после начала первого.

На финише особенно было очень много медуз, это мешало. Разгребать их руками — все равно что плавать в кисельном месиве одна из участниц заплыва

Изначально предполагалось, что маршруты заплывов (например, по первоначальному плану участники стартов на 10 и 5,8 км должны были длительное время провести в открытом море) ликвидируют возможную путаницу с определением победителей в конкретных заплывах, однако с учетом коррективов, внесенных погодой, было решено выдать спортсменам шапочки разного цвета — в соответствии с дистанцией заплыва.

Перед стартом 10-километрового заплыва стало известно о том, что в стартах на данной дистанции впервые в мире принимает участие незрячий спортсмен — россиянин Алексей Лапшинов. Несмотря на ограничения, пловец сумел финишировать, став в итоге 55-м из 58.

Премьера удалась

По мере начала очередных заплывов на финишную прямую выходили участники предыдущих стартов, которые после финиша делились своими эмоциями и впечатлениями. Например, одна из участниц снова вспомнила про вездесущих медуз, которых из-за шторма в водах Имеретинской бухты стало значительно больше, нежели в субботу.

"На финише особенно было очень много медуз, это мешало, — сказала она. — Разгребать их руками — все равно что плавать в кисельном месиве". Другие с юмором отнеслись к сокращениям дистанции, советуя участникам будущих соревнований заявляться сразу на самые длительные старты, потому что "их все равно сократят".

"Некоторые спортсмены обиделись, что сокращали дистанции, переносили время, — сказал организатор этапа Федор Теплухин. — Это и понятно, у некоторых уже были забронированы рейсы, а тут такое, но в целом пловцы с пониманием восприняли произошедшее, и соревнования прошли хорошо".

Итог турнира был подведен на масштабной церемонии награждения триумфаторов этапа, многие из которых обещали вернуться на Oceanman в России уже в следующем сезоне. Посему можно с уверенностью сказать, что премьера Oceanman в России точно удалась.

Российский этап серии Oceanman стал третьим в текущем сезоне. Ранее соревнования проходили в Малайзии (Куала-Лумпур, 18–19 марта) и Испании (Табарка, 7 мая), заключительные три этапа пройдут в Италии (озеро Орта, 24 июня), Греции (Итилон, 2 июля) и Мексике (Косумель, 6 августа). Финальный этап текущего сезона состоится 15 октября в испанском Бенидорме.

Владислав Жуков