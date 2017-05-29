Единая лига ВТБ оштрафовала "Химки" на 300 тыс. рублей за высказывания Шведа в адрес судей

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" оштрафован на 300 тыс. рублей за критические высказывания в адрес арбитров со стороны защитника Алексея Шведа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

В субботу после второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским "Зенитом" Швед выступил с критикой в адрес арбитров встречи, заявив, что их ошибки в концовке могли повлиять на итог игры.

"В понедельник прошло заседание директората Единой лиги ВТБ, - сообщили в пресс-службе турнира. - За нарушение пункта регламента 58.2.4 было принято решение оштрафовать клуб "Химки" на 300 тыс. рублей".

В полуфинальной серии до трех побед "Химки" уступают "Зениту" со счетом 0-2. Третий матч пройдет 30 мая в Химках.