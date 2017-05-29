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Единая лига ВТБ оштрафовала "Химки" на 300 тыс. рублей за высказывания Шведа в адрес судей

Спорт
29 мая, 17:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Швед заявил, что ошибки судей в концовке могли повлиять на итог второго матча полуфинальной серии с "Зенитом"

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Алексей Швед (в желтом)

Алексей Швед (в желтом)

© Единая Лига ВТБ

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" оштрафован на 300 тыс. рублей за критические высказывания в адрес арбитров со стороны защитника Алексея Шведа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Смотрите также
Алексей Швед

Швед: "Химки" способны перевернуть ход серии с "Зенитом" в Единой лиге ВТБ

В субботу после второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским "Зенитом" Швед выступил с критикой в адрес арбитров встречи, заявив, что их ошибки в концовке могли повлиять на итог игры.

"В понедельник прошло заседание директората Единой лиги ВТБ, - сообщили в пресс-службе турнира. - За нарушение пункта регламента 58.2.4 было принято решение оштрафовать клуб "Химки" на 300 тыс. рублей".

В полуфинальной серии до трех побед "Химки" уступают "Зениту" со счетом 0-2. Третий матч пройдет 30 мая в Химках.

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