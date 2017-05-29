Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борцы "Самбо-70" проведут показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане

Спорт
29 мая, 17:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Мероприятие является частью кампании Центра спорта и образования "Самбо-70" и Федерации самбо Москвы, направленной на продвижение самбо "Первые на шельфе - первые в спорте"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Представители Центра спорта и образования "Самбо-70" проведут показательные поединки в самом большом октагоне в мире - на вертолетной площадке морской платформы в Тихом океане у берегов Сахалина. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Мероприятие является частью кампании Центра спорта и образования "Самбо-70" и Федерации самбо Москвы, направленной на продвижение самбо "Первые на шельфе - первые в спорте".

Смотрите также
Сборная команда Министерства внутренних дел РФ и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев (в центре) на церемонии награждения

Сборная МВД выиграла Кубок президента России по самбо

"Сегодня спортсмены "Самбо-70" прилетели в самую восточную точку Российской Федерации - в Южно-Сахалинск, где уже успели провести мастер-классы для юных сахалинских самбистов, - сообщил Лайшев. - А во вторник, 30 мая, сильнейшие профессионалы самбо отправятся на морскую платформу, расположенную у побережья острова Сахалин, где ведется добыча нефти и газа на континентальном шельфе России".

Лайшев отметил, что вертолетная площадка на платформе имеет форму восьмиугольника. "Это идеальное место для таких соревнований - площадка имеет форму восьмиугольника с диаметром описанной окружности в 25 метров, а значит, это самый большой октагон в мире, где когда-либо проходили поединки", - рассказал он.

В показательных выступлениях примут участие двукратный чемпион мира Владимир Приказчиков, победитель Универсиады Дмитрий Герасименко, Александр Сучков, Евгений Тарасов, Сергей Николаев, Александр Чеботарь, Владимир Алексеев, Манучехр Кодири.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
2
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
3
Упавшее на пути Филевской линии метро дерево вызвало сбой в движении
4
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
5
В результате урагана в Красногорске погиб один человек
6
Пресс-конференция Путина и Макрона. Видеотрансляция
7
Крупнейшие бури и ураганы со шквалистым ветром в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама