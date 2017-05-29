Борцы "Самбо-70" проведут показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Представители Центра спорта и образования "Самбо-70" проведут показательные поединки в самом большом октагоне в мире - на вертолетной площадке морской платформы в Тихом океане у берегов Сахалина. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Мероприятие является частью кампании Центра спорта и образования "Самбо-70" и Федерации самбо Москвы, направленной на продвижение самбо "Первые на шельфе - первые в спорте".

"Сегодня спортсмены "Самбо-70" прилетели в самую восточную точку Российской Федерации - в Южно-Сахалинск, где уже успели провести мастер-классы для юных сахалинских самбистов, - сообщил Лайшев. - А во вторник, 30 мая, сильнейшие профессионалы самбо отправятся на морскую платформу, расположенную у побережья острова Сахалин, где ведется добыча нефти и газа на континентальном шельфе России".

Лайшев отметил, что вертолетная площадка на платформе имеет форму восьмиугольника. "Это идеальное место для таких соревнований - площадка имеет форму восьмиугольника с диаметром описанной окружности в 25 метров, а значит, это самый большой октагон в мире, где когда-либо проходили поединки", - рассказал он.

В показательных выступлениях примут участие двукратный чемпион мира Владимир Приказчиков, победитель Универсиады Дмитрий Герасименко, Александр Сучков, Евгений Тарасов, Сергей Николаев, Александр Чеботарь, Владимир Алексеев, Манучехр Кодири.