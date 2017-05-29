Александрова вышла во второй круг Roland Garros

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла чешку Катерину Синякову в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу россиянки. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
Александрова занимает 86-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Синякова - 38-ю.
Во втором круге Александрова встретится с победительницей матча между китаянкой Сайсай Чжэн и чешкой Каролиной Плишковой.
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.