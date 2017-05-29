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Александрова вышла во второй круг Roland Garros

Спорт
29 мая, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В первом круге турнира россиянка победила чешку Катерину Синякову со счетом 6:4, 2:6, 6:2

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Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA EDITORIAL USE ONLY/NO COMMERCIAL SALES

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла чешку Катерину Синякову в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу россиянки. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

Александрова занимает 86-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Синякова - 38-ю.

Во втором круге Александрова встретится с победительницей матча между китаянкой Сайсай Чжэн и чешкой Каролиной Плишковой.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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