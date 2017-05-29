Кравчук победил Дельбониса в первом круге Roland Garros

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Константин Кравчук обыграл аргентинца Федерико Дельбониса в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6) в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Кравчук занимает 129-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Дельбонис - 139-е место.

Во втором круге Кравчук встретится с хорватом Марином Чиличем, "посеянным" на турнире под седьмым номером.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.