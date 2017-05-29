Вяльбе: решение CAS оставляет отстраненным российским лыжникам шанс на участие в Олимпиаде

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сохранении временной дисквалификации российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой до 31 октября оставляет им шанс на участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Слушания по делам отстраненных лыжников CAS проводил в Лозанне 15 мая. 29 мая суд распространил официальный релиз, в котором сообщается о решении сохранить временную дисквалификацию до 31 октября 2017 года.

"Если отстранение продлится до 31 октября, шанс на участие в Играх есть. Спортсмены успеют пройти отбор на Олимпиаду - он будет проходить на этапах Кубка мира, а они начнутся с 24 ноября", - сказала Вяльбе.

Легков, Белов, Петухов, Вылегжанин, Шаповалова и Иванова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.