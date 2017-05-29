Михаил Южный не смог выйти во второй круг Roland Garros

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный проиграл бразильцу Рожерио Дутре да Силве в первом круге Roland Garros (призовой фонд - €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу бразильца. Матч продолжался 4 часа 11 минут.
Южный занимает 86-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Дутра да Силва - 79-е место.
Во втором круге бразилец встретится с канадцем Милошем Раоничем, "посеянным" на турнире под пятым номером.
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.