Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал братьев Хирамагомедовых

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Союз смешанных единоборств (MMA) России принял решение дисквалифицировать бойцов Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых за избиение вице-президента Союза MMA России Радмира Габдуллина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Гаджимурад Хирамагомедов, выступавший в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка боец выразил несогласие с итоговым результатом и пришел в номер гостиницы к Габдуллину вместе со своим братом, в ходе обсуждения он нанес удар функционеру, в результате которого тот получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.

Глава бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев ранее сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Уже по прилете в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован.