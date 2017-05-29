"Чита" не стала подавать заявку на получение лицензии для выступления в ФНЛ

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футбольный клуб "Чита" не стал предоставлять документы для получения лицензии, дающей право участвовать в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

"Футбольный клуб "Чита" не принял предложение пройти в установленные сроки процедуру лицензирования, заявку на получение лицензии он не подавал. Он был заранее извещен (о сроках), его представители приглашались на семинары, соответствующая переписка с руководителями клуба у нас есть. Однако клуб не изъявил желания принять участие в данных мероприятиях", - сказал Летин.

"На данный момент законных путей для участия в чемпионате ФНЛ у "Читы" нет. Все сроки по прохождению процедуры лицензирования футбольных клубов для участия в РФПЛ или ФНЛ прошли", - добавил собеседник ТАСС.

"Чита" заняла первое место в зоне "Восток" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), получив возможность выступать в первенстве ФНЛ.

"Нет ни одного документа, который мог бы говорить о том, что выступление "Читы" в первенстве ФНЛ сезона-2017/18 возможно, - отметил президент ФНЛ Игорь Ефремов. - Если "Чита" не будет участвовать в ФНЛ, то, согласно нашему регламенту, шанс остаться в лиге получит команда, занявшая в недавно завершившемся чемпионате 16-е место. Если она откажется, то шанс появится у 17-й команды, затем, если вновь последует отказ, у 18-й, потом у 19-й, 20-й. 16-м в завершившемся чемпионате стал "Луч-Энергия", который пока не получил лицензию, но, насколько мне известно, подал документы, которые будут рассмотрены на заседании апелляционного комитета по лицензированию во вторник".

"Также на заседании будут рассмотрены документы других клубов, которые должны выступить в ФНЛ, исходя из спортивной составляющей, - "Томи", "Кубани", "Факела". По итогам заседания апелляционного комитета будет понятно, кто сможет выступить в первенстве сезона-2017/18, а кто - нет. Решение будет принято после того, как результаты заседания будут обнародованы официально", - добавил Ефремов.