Россиянка Хромачева не сумела выйти во второй круг Roland Garros

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянка Ирина Хромачева проиграла француженке Полин Пармантье в первом круге Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу француженки.
Хромачева занимает 103-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Пармантье - 81-ю.
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.