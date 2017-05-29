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Россиянка Хромачева не сумела выйти во второй круг Roland Garros

Спорт
29 мая, 20:15 дата обновления: 29 мая, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В первом круге турнира россиянка проиграла француженке Полин Пармантье

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянка Ирина Хромачева проиграла француженке Полин Пармантье в первом круге Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу француженки.

Хромачева занимает 103-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Пармантье - 81-ю.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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