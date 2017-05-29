ФК "Барселона" объявил о назначении Вальверде на пост главного тренера

Тренер Легкова не понимает, почему было принято решение продлить отстранение лыжниковСпорт 29 мая, 21:08
Бульвары для бизнеса: как благоустройство парков может способствовать развитию городовОбщество 29 мая, 21:02
Шойгу: РФ заинтересована в лидерстве Египта в сфере безопасности на Ближнем ВостокеАрмия и ОПК 29 мая, 20:53
Собянин: прошедший в Москве ураган был беспрецедентнымОбщество 29 мая, 20:52
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии OceanmanСпорт 29 мая, 20:38
Колобков уверен, что отстраненные российские лыжники будут участвовать в отборе на ОИСпорт 29 мая, 20:36
Паводок на Ставрополье: эвакуация шести населенных пунктов отложенаПроисшествия 29 мая, 20:32
Москва выплатит семьям погибших от урагана по 1 млн рублейОбщество 29 мая, 20:28
Австралийский боксер Флэнэган подписал контракт на бой с ЛебедевымСпорт 29 мая, 20:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Эрнесто Вальверде назначен главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом на пресс-конференции сообщил президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу.
Контракт с 53-летним испанским специалистом заключен на два года.
"Вальверде имеет талант, знания и опыт, которые нам необходимы, - сказал Бартомеу. - Он любит футбол и имеет стиль подходящий нашему клубу".
Предыдущий главный тренер команды Луис Энрике ранее объявил, что покинет клуб по завершении сезона.
В бытность футболистом Вальверде выступал за "Барселону" в период с 1988 по 1990 год на позиции нападающего, сыграв за каталонцев 22 матча и забив восемь голов. Тренерскую карьеру начал в 2001 году, войдя в тренерский штаб испанского "Атлетика", а позднее возглавив клуб. Также он занимал пост главного тренера в испанских клубах "Эспаньол", "Вильярреал" и "Валенсия", а также в греческом "Олимпиакосе".