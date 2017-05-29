ФК "Барселона" объявил о назначении Вальверде на пост главного тренера

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Эрнесто Вальверде назначен главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом на пресс-конференции сообщил президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу.

Контракт с 53-летним испанским специалистом заключен на два года.

"Вальверде имеет талант, знания и опыт, которые нам необходимы, - сказал Бартомеу. - Он любит футбол и имеет стиль подходящий нашему клубу".

Предыдущий главный тренер команды Луис Энрике ранее объявил, что покинет клуб по завершении сезона.

В бытность футболистом Вальверде выступал за "Барселону" в период с 1988 по 1990 год на позиции нападающего, сыграв за каталонцев 22 матча и забив восемь голов. Тренерскую карьеру начал в 2001 году, войдя в тренерский штаб испанского "Атлетика", а позднее возглавив клуб. Также он занимал пост главного тренера в испанских клубах "Эспаньол", "Вильярреал" и "Валенсия", а также в греческом "Олимпиакосе".