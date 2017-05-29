Австралийский боксер Флэнэган подписал контракт на бой с Лебедевым

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Австралиец Марк Флэнэган подписал контракт на поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым, который пройдет 10 июля в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"Флэнэган подписал контракт на бой", - сказал Титов.

3 декабря Лебедев проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву в поединке в Москве и не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Изначально на кону должно было стоять два пояса, однако титул чемпиона мира по версии WBA не был оспорен по соответствующей просьбе команды Лебедева, поскольку Гассиев не значился официальным претендентом по этой версии.

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.