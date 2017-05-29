Технический директор РФС: Гришин рассматривается на пост тренера юношеской сборной России

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает кандидатуру Александра Гришина на должность старшего тренера одной из юношеских сборных. Об этом ТАСС сообщил технический директор РФС Андрей Лексаков.

В понедельник было объявлено об уходе Гришина из молодежной команды ЦСКА, которую он возглавлял с декабря 2010 года. Как вскоре сообщило издание "Спорт-Экспресс", Гришин будет старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2003 года рождения.

"Действительно, рассматривается кандидатура Александра Гришина на должность старшего тренера одной из юношеских сборных, а какой именно возрастной категории, думаю, можно будет сказать послезавтра", - сказал Лексаков.