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Колобков уверен, что отстраненные российские лыжники будут участвовать в отборе на ОИ

Спорт
29 мая, 20:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

CAS оставил в силе временную дисквалификацию шестерых российских лыжников до 31 октября 2017 года

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков уверен в "чистоте" российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, временное отстранение от международных соревнований которых Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе, и не сомневается, что они будут участвовать в отборе на Олимпийские игры 2018 года. Об этом Колобков заявил ТАСС.

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Слушания по делам отстраненных российских лыжников проходили в Лозанне 15 мая. В понедельник организация распространила официальный релиз, согласно которому CAS сохранил временную дисквалификацию россиян до 31 октября 2017 года. После этой даты спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если их не признают виновными.

"Сейчас наши лыжники продолжают подготовку в плановом режиме в составе сборной. Я уверен в "чистоте" этих спортсменов и не сомневаюсь, что после 31 октября они будут допущены к соревнованиям. А значит, наравне со всеми смогут пройти отбор на Олимпиаду в Пхенчхан", - заявил Колобков.

Международная федерация лыжного спорта (FIS), руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой. Все лыжники подали апелляции в FIS, затем в CAS. 21 февраля CAS их отклонил, из-за чего спортсмены пропустили чемпионат мира. После этого российские лыжники вновь обжаловали решение.

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