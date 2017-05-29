Колобков уверен, что отстраненные российские лыжники будут участвовать в отборе на ОИ

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МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков уверен в "чистоте" российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, временное отстранение от международных соревнований которых Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе, и не сомневается, что они будут участвовать в отборе на Олимпийские игры 2018 года. Об этом Колобков заявил ТАСС.
Слушания по делам отстраненных российских лыжников проходили в Лозанне 15 мая. В понедельник организация распространила официальный релиз, согласно которому CAS сохранил временную дисквалификацию россиян до 31 октября 2017 года. После этой даты спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если их не признают виновными.
"Сейчас наши лыжники продолжают подготовку в плановом режиме в составе сборной. Я уверен в "чистоте" этих спортсменов и не сомневаюсь, что после 31 октября они будут допущены к соревнованиям. А значит, наравне со всеми смогут пройти отбор на Олимпиаду в Пхенчхан", - заявил Колобков.
Международная федерация лыжного спорта (FIS), руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой. Все лыжники подали апелляции в FIS, затем в CAS. 21 февраля CAS их отклонил, из-за чего спортсмены пропустили чемпионат мира. После этого российские лыжники вновь обжаловали решение.