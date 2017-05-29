В Сочи перед Кубком конфедераций ввели автоматическую передачу данных о гостях отелей

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СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Почти 90% гостиниц Сочи в преддверии Кубка конфедераций по футболу перешли на автоматическую систему передачи данных о своих постояльцах. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу администрации города.
"Данные автоматически передаются в органы миграционного контроля в 1600 из 1800 средств размещения курорта. В ручном режиме продолжают работать в основном гостевые дома и небольшие отели", - отметили в мэрии Сочи.
Паспортные данные гостей курорта благодаря системе сразу попадают в базу миграционного контроля. За отказ от регистрации гостей владельцам средств размещения грозит штраф до 750 тыс. рублей за каждого неучтенного туриста.
В городах-организаторах на период проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года ужесточены правила регистрации по месту пребывания. С 1 июня по 12 июля заявления и документы для постановки на временный учет в миграционные органы МВД РФ необходимо направлять в течение трех, а не 90 дней с момента прибытия. Регистрация выдается в день обращения.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018