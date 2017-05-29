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Тренер Легкова не понимает, почему было принято решение продлить отстранение лыжников

Спорт
29 мая, 21:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

CAS сохранил временную дисквалификацию шести российских лыжников до 31 октября 2017 года

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Александр Легков

Александр Легков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер не понимает, почему Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение продлить временное отстранение россиян Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой от международных соревнований. Об этом он заявил ТАСС.

"Я очень рад за спортсменов, что они смогут снова участвовать в соревнованиях с 1 ноября 2017 года, - сказал Крамер. - Но я не понимаю, почему отстранение было продлено в очередной раз".

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Слушания по делам отстраненных российских лыжников проходили в Лозанне 15 мая. В понедельник организация распространила официальный релиз, согласно которому CAS сохранил временную дисквалификацию россиян до 31 октября 2017 года. После этой даты спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если их не признают виновными.

Международная федерация лыжного спорта (FIS), руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, затем в CAS. 21 февраля CAS отклонил их апелляции, из-за чего спортсмены пропустили чемпионат мира. После этого российские лыжники вновь обжаловали решение.

В сезоне-2016/17 под началом Крамера работали 15 российских лыжников, в том числе Легков и Белов.

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