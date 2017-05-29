Россиянин Габашвили не смог выйти во второй круг Roland Garros

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянин Теймураз Габашвили проиграл доминиканцу Виктору Эстрелье Бургосу в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более 36 млн евро), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (9:11), 2:6, 7:6 (7:3), 6:3, 6:2 в пользу доминиканца.
Габашвили занимает 146-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Эстрелья - 90-ю.
Во втором круге Эстрелья Бургос встретится с победителем матча между французом Ришаром Гаске и бельгийцем Артуром де Грефом.
Roland Garros завершится 11 июня.