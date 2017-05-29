Вратарь тульского "Арсенала" Габулов прибыл в расположение сборной России по футболу

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов присоединился к сборной России по футболу, которая проводит сбор в Австрии. Об этом сообщает пресс- служба национальной команды.
Габулов прибыл в расположение сборной позже остальных игроков, так как принимал участие в переходных матчах за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). "Арсенал" по сумме двух матчей оказался сильнее красноярского "Енисея" и сохранил прописку в элитном дивизионе.
Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).