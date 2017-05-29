Веснина вышла во второй круг Roland Garros

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина обыграла бразильянку Беатрис Аддад Майю в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более 36 млн евро), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:4 в пользу россиянки. Матч продолжался 2 часа 12 минут.

Веснина занимает 15-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Аддад Майя - 101-е место.

Во втором круге Веснина, "посеянная" на турнире под 14-м номером, встретится с представительницей США Варварой Лепченко, занимающей в рейтинге WTA 68-е место.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.