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Чемпионат мира по настольному теннису стартует в немецком Дюссельдорфе

Спорт
30 мая, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Сборная России будет представлена во всех видах программы

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Трехкратный олимпийский чемпион Ма Лун

Трехкратный олимпийский чемпион Ма Лун

© AP Photo/Petros Giannakouris

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по настольному теннису в личных соревнованиях стартует во вторник в немецком Дюссельдорфе. За золотые медали мирового первенства поспорят около 600 спортсменов из 108 стран.

На организацию турнира, матчи которого пройдут на стадионе Messe Dusseldorf, было потрачено €7 млн.

Сборная России будет представлена во всех видах программы: в одиночном мужском разряде выступят Александр Шибаев, Григорий Власов, Алексей Ливенцов, Владимир Сидоренко; в парном мужском разряде - Шибаев/Кирилл Скачков, Ливенцов/Михаил Пайков. У женщин в одиночном разряде сыграют Яна Носкова, Мария Тайлакова, Ольга Воробьева, Полина Михайлова. Они же представят России в женском парном разряде, и дуэты будут выглядеть следующим образом - Носкова/Тайлакова, Воробьева/Михайлова. Дуэты Скачков/Воробьева и Власов/Носкова сыграют в миксте.

Наиболее высокий номер посева среди россиян в мужском разряде имеет Шибаев, являющийся серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, - 27. Выше всех среди россиянок в женском разряде "посеяна" трехкратный бронзовый призер континентальных первенств Михайлова - 31.

На последнем чемпионате мира 2015 года в китайском Сучжоу лучший результат среди россиян показали Шибаев и Мария Долгих, которые дошли до 1/16 финала в одиночных разрядах. В мужском парном разряде до аналогичной стадии добрались две пары - Федор Кузьмин/Власов и Ливенцов/ Пайков, а женский дуэт Долгих/Михайлова добрался до 1/8 финала.

Главными фаворитами стартующего чемпионата мира являются представители Китая, которые на домашнем мировом первенстве 2015 года стали победителями во всех видах программы. За золотые медали турнира в мужском одиночном разряде поборются китайцы Ма Лун, Чжан Цзике, Сю Синь и Фань Чжэньдун. Основными претендентками за первое место в одиночном разряде среди женщин являются представительницы Китая Дин Нин, Лю Шивэнь и Чжу Юйлин, которые занимают первые три позиции рейтинга Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

К старту очередного крупного международного турнира ITTF внесла несколько нововведений, которые по замыслу главы организации Томаса Вайкерта послужат популяризации данного вида спорта. Так, на стартующем чемпионате мира все партии пройдут на столах черного цвета. Организаторы также разрешили формировать интернациональные дуэты. Финальные встречи чемпионата мира пройдут 5 июня.

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