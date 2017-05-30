Матч всех звезд НХЛ в 2018 году пройдет в Тампе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2018 году примет Тампа. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Мероприятие состоится на "Амали-арене" 27-28 января. В его рамках пройдут конкурсы мастерства и сам Матч звезд.

Формат соревнований останется прежним - "три на три". Как и в предыдущие два года, Матч звезд будет состоять из трех игр продолжительностью 20 минут каждая, в которых примут участие четыре команды: из Тихоокеанского, Центрального, Атлантического и Столичного дивизионов.

Тампа примет Матч звезд во второй раз, впервые он прошел в городе в 1999 году. В 2017 году мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Это был 62-й по счету Матч звезд.

Первый показательный матч с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в канадском Торонто, где местные "Кленовые листья" сыграли со сборной звезд НХЛ, проиграв со счетом 3:4. Более 20 лет в Матчах звезд участвовали популярные канадские клубы НХЛ - "Торонто" и "Монреаль", и лишь в 1969 году был принят нынешний формат, когда друг другу противостоят команды конференций или дивизионов.