Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч всех звезд НХЛ в 2018 году пройдет в Тампе

Спорт
30 мая, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Мероприятие состоится на "Амали-арене" 27-28 января

Поделиться
Материал из 1 страницы
"Амали-арена"

"Амали-арена"

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2018 году примет Тампа. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Мероприятие состоится на "Амали-арене" 27-28 января. В его рамках пройдут конкурсы мастерства и сам Матч звезд.

Формат соревнований останется прежним - "три на три". Как и в предыдущие два года, Матч звезд будет состоять из трех игр продолжительностью 20 минут каждая, в которых примут участие четыре команды: из Тихоокеанского, Центрального, Атлантического и Столичного дивизионов.

Тампа примет Матч звезд во второй раз, впервые он прошел в городе в 1999 году. В 2017 году мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Это был 62-й по счету Матч звезд.

Первый показательный матч с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в канадском Торонто, где местные "Кленовые листья" сыграли со сборной звезд НХЛ, проиграв со счетом 3:4. Более 20 лет в Матчах звезд участвовали популярные канадские клубы НХЛ - "Торонто" и "Монреаль", и лишь в 1969 году был принят нынешний формат, когда друг другу противостоят команды конференций или дивизионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Беспрецедентный удар стихии": ураган унес жизни 13 человек в Москве и области
2
Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа
3
Москва выплатит семьям погибших от урагана по 1 млн рублей
4
Макрон подверг критике российское агентство Sputnik и телеканал RT
5
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
6
Захарова: МИД РФ рекомендует россиянам дважды подумать, прежде чем ехать в Черногорию
7
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама