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"Вашингтон" и "Торонто" проведут матч на открытом стадионе Военно-морской академии США

Спорт
30 мая, 2:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Встреча пройдет 3 марта 2018 года на стадионе Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд).

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"Зимняя классика НХЛ" - 2016 в Фоксборо

"Зимняя классика НХЛ" - 2016 в Фоксборо

© AP Photo/Charles Krupa

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" и "Торонто" проведут матч на открытом воздухе на стадионе Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч пройдет 3 марта 2018 года. Встреча станет первой в истории профессиональных спортивных лиг Северной Америки, которая пройдет в Военно-морской академии США.

В составе "Вашингтона" выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. У "Торонто" также три россиянина - Никита Зайцев, Алексей Марченко и Никита Сошников.

"Вашингтон" в третий раз проведет матч на свежем воздухе. В первых двух команда праздновал победу - в 2015 году "Кэпиталз" в Вашингтоне со счетом 3:2 обыграли "Чикаго", а в 2011-м в Питтсбурге оказались сильнее "Пингвинз" - 3:1. "Торонто" также в третий раз сыграет под открытым небом - в 2014 году команда в серии буллитов со счетом 3:2 обыграла "Детройт" в Энн-Арбор. В 2017 году в Торонто "Мэйпл Лифс" со счетом 5:4 вновь одолели "Ред Уингз".

НХЛ традиционно проводит матчи на открытом воздухе. 1 января 2018 года в рамках юбилейной 10-й "Зимней классики" сыграют "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Баффало". 10-я "Зимняя классика" пройдет на стадионе "Сити-филд" в Нью-Йорке, который вмещает более 45 тысяч зрителей. Это домашняя арена бейсбольного клуба "Нью-Йорк Метс". Рекорд посещаемости арены был установлен в 2013 году во время Матча всех звезд Главной лиги бейсбола (MLB) - 45 186 зрителей.

Стадион Военно-морской академии США, который носит название Navy-Marine Corps Memorial Stadium, был построен в 1959 году и вмещает 34 тыс. зрителей. На арене проходят матчи команд местной академии по американскому футболу и лакроссу. В 2004 году арена была реконструирована за $3,1 млн. Рекорд посещаемости стадиона был зафиксирован 5 октября 2013 года на матче по американскому футболу между местной командой академии против сборной Академии ВВС США - 38 225 зрителей. Во время Олимпийских игр 1984 года на арене проходили матчи футбольного турнира.

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