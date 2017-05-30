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Тренер женской сборной Китая по настольному теннису отстранен за долг казино в $327 тыс.

Спорт
30 мая, 6:50 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

В суд на Кун Линхуэя подали представители одного из самых известных в Сингапуре фешенебельных курортов Marina Bay Sands

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Кун Линхуэй (в центре)

Кун Линхуэй (в центре)

© EPA/KIYOSHI OTA

СИНГАПУР, 30 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Главный тренер женской сборной Китая по настольному теннису Кун Линхуэй отстранен от занимаемой должности. Как сообщает газета Straits Times, представители одного из самых известных в Сингапуре фешенебельных курортов Marina Bay Sands подали судебный иск против Линхуэя, истец требует взыскать около $327 тыс., которые тот задолжал казино в этом курорте.

В частности, в иске указывается, что Кун Линхуэй в феврале 2015 году взял кредит в казино примерно $720 тыс., часть средств которых пошла на оплату его вип-членства в развлекательном заведении. К настоящему моменту 41-летний Кун выплатил только чуть больше половины от полученной суммы.

Ответчик сообщил, что деньги были взяты в том числе его друзьями и родственниками, однако использовав при этом его имя. Китайская ассоциация настольного тенниса потребовала от него скорейшего решения конфликта. На пост главного тренера женской сборной Кун Линхуэй был назначен в 2013 году.

За свою карьеру он дважды становился олимпийским чемпионом (1996, 2000), также он является многократным чемпионом мира.

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