Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агапитов избран в исполком Международной федерации тяжелой атлетики

Спорт
30 мая, 8:56 дата обновления: 30 мая, 9:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянин также претендовал на посты первого вице-президента и вице-президента организации, но не был избран

Поделиться
Материал из 1 страницы
Максим Агапитов

Максим Агапитов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов стал членом исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом он сообщил ТАСС.

Агапитов также претендовал на посты первого вице-президента и вице-президента организации, но не был избран.

Во вторник в рамках конгресса IWF, проходящего в Бангкоке, были избраны семь членов исполкома организации, в том числе Агапитов. Раннее в состав исполкома вошли президент, генеральный секретарь и вице-президенты IWF, их выборы состоялись накануне. Главой организации был переизбран венгр Тамаш Аян, генеральным секретарем стал Мохаммед Джалуд из Ирака, американка Урсула Папандреа стала первой женщиной, избранной вице-президентом IWF.

47-летний Агапитов - известный в прошлом штангист, чемпион мира 1997 года. Федерацию тяжелой атлетики России возглавил в ноябре 2016 года. 

Также на посты в международной федерации претендуют еще несколько россиян. Вице-президент ФТАР Владимир Салтыков утвержден в качестве кандидата в члены технического комитета IWF. Член исполкома ФТАР Петр Полетаев претендует на вхождение в тренерско-научный комитет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 170
2
Один военнослужащий погиб в катастрофе Ан-26 под Саратовом
3
"Вживую страшнее": ураган в Москве глазами пользователей соцсетей
4
Последствия урагана в Москве ликвидируют более тысячи спасателей
5
Мэй заявила, что будет неуступчивым переговорщиком по Brexit
6
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
7
Япония требует отменить учения США на Окинаве
Темы дня
Загрузка...
Реклама