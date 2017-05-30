Агапитов избран в исполком Международной федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов стал членом исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом он сообщил ТАСС.

Агапитов также претендовал на посты первого вице-президента и вице-президента организации, но не был избран.

Во вторник в рамках конгресса IWF, проходящего в Бангкоке, были избраны семь членов исполкома организации, в том числе Агапитов. Раннее в состав исполкома вошли президент, генеральный секретарь и вице-президенты IWF, их выборы состоялись накануне. Главой организации был переизбран венгр Тамаш Аян, генеральным секретарем стал Мохаммед Джалуд из Ирака, американка Урсула Папандреа стала первой женщиной, избранной вице-президентом IWF.

47-летний Агапитов - известный в прошлом штангист, чемпион мира 1997 года. Федерацию тяжелой атлетики России возглавил в ноябре 2016 года.

Также на посты в международной федерации претендуют еще несколько россиян. Вице-президент ФТАР Владимир Салтыков утвержден в качестве кандидата в члены технического комитета IWF. Член исполкома ФТАР Петр Полетаев претендует на вхождение в тренерско-научный комитет.