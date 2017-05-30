Газинский: минимальная цель сборной России на Кубке конфедераций - выход из группы

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 30 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Минимальная цель, которую ставят перед собой игроки сборной России по футболу на Кубке конфедераций - выход из группы. Об этом ТАСС рассказал полузащитник национальной команды Юрий Газинский.

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

"Я считаю, что минимальная задача для сборной на Кубке конфедераций - это выход из группы, а дальше уже будем двигаться от матча к матчу. Болельщикам всегда нужен результат, я могу их понять, когда они излучают негатив после провалов. К примеру, мои друзья всегда говорят мне правду об игре команды, никто не пытается врать или заискивать, все говорят прямо в глаза. Я не могу сказать, что они не правы, мы должны как команда доказывать все на поле", - сказал Газинский.

"Это нормально, когда у болельщиков завышенные требования к сборной России. Когда ты являешься болельщиком, ты всегда будешь ждать от своей команды победы. У нас в сборной собраны качественные футболисты, все в наших руках и ногах, мы можем изменить мнение болельщиков о команде только своей игрой, - считает 27-летний футболист.

Отвечая на вопрос о негативном фоне вокруг сборной России среди болельщиков, Газинский отметил, что это часть нашего менталитета.

"Свою роль играет менталитет наших людей. Когда сборная раз за разом не показывает того результата, которого ждут болельщики, негатив у людей накапливается, это нормально. Погасить этот негатив можно позитивными действиями и самоотдачей. Да, где-то можно не добиваться результата, но главное показывать желание, болельщики всегда видят желание или нежелание игроков на поле и об этом важно не забывать", - отметил собеседник.

Сборная России должна вернуть доверие болельщиков своей игрой

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

"Конечно, между Кубком конфедераций и чемпионатом мира есть разница. Мировое первенство - это турнир лучших игроков планеты. Я бы не стал называть Кубок конфедераций репетицией перед чемпионатом мира. Это отдельный турнир, к которому нам надо хорошо подготовиться и постараться выиграть его", - подчеркнул Газинский.

Собеседник ТАСС не считает себя основным игроком сборной России, но игрой в клубе готов показать тренерам сборной полезность команде. "На данный момент не могу сказать, что чувствую себя основным игроком сборной. Наверное, когда буду больше выходить на поле с первых минут, тогда такое чувство появится, но доверие тренерского штаба я чувствую, это приятно. Хотелось бы в дальнейшем своей игрой за клуб доказывать, что я могу пригодиться сборной. Сейчас не думаю о том, попаду ли в стартовый состав команды в ближайших матчах, для начала нужно хорошо показать себя на сборах и остаться в окончательной заявке", - отметил он.

Полузащитник "Краснодара" подчеркнул, что игроки сборной России чувствуют ответственность за результат команды. "На прошлых сборах национальной команды у нас было мало времени на подготовку, большую часть мы уделяли тактике. В данный момент делаем упор на физическую и скоростно-силовую работу. Конечно, у всех игроков есть чувство ответственности. На прошлых крупных турнирах сборная играла не очень хорошо, все хотят исправить это и доказать результатами, вернуть доверие болельщиков можно только хорошей игрой", - считает футболист.

С 2016 года Газинский провел в составе сборной России пять матчей.

"Дзюба - душа компании"

"После ухода из сборной России братьев Березуцких и Сергея Игнашевича самыми опытными ребятами в нашей команде являются Игорь Акинфеев, Александр Самедов и Юрий Жирков, которые поиграли на многих турнирах и имеют большой опыт. На данный момент это те ребята, которые могут прикрикнуть, подсказать что-то в раздевалке. Артем Дзюба - безусловно, душа компании, с ним всегда очень интересно и весело в коллективе", - сказал Газинский.

Ближе к старту Кубка конфедераций у игроков сборной России появится полное понимание того, как играют их соперники по групповому этапу. "Из наших соперников по группе на Кубке конфедераций Португалию представлять смысла нет. Что касается Мексики и Новой Зеландии - подробно не могу рассуждать об игре этих команд, ближе к старту турнира будет полное понимание их игры, сильных и слабых сторон", - сказал Газинский.

В составе сборной Чили, с которой команда России проведет товарищеский матч 9 июня в Москве, Газинский выделил Артуро Видаля и Алексиса Санчеса.

"Если говорить о сборной Чили, с которой нам тоже скоро играть контрольный матч - там тоже есть игроки мирового класса. К примеру, Артуро Видаль и Алексис Санчес, таких ребят будет останавливать не кто-то один, а командно. Каких игроков моего амплуа могу выделить? Н'Голо Канте, Хаби Алонсо, Тони Крос - можно перечислять долго", - отметил он.