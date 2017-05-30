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Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера "Ромы"

Спорт
30 мая, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Под руководством 58-летнего специалиста, команда заняла второе место в чемпионате Италии и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18

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Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти

© AP Photo/Marco Vasini, архив

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" 58-летний Лучано Спаллетти покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В настоящее время руководство "Ромы" занимается поисками нового главного тренера. В прошедшем сезоне клуб занял второе место в чемпионате Италии, уступив "Ювентусу". Команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18.

"Мы хотим выразить нашу сердечную благодарность Лучано Спаллетти за большую работу и за его огромный вклад в развитие клуба с момента его возвращения, - сказал президент "Ромы" Джим Паллотта. - Мы желаем Лучано всего наилучшего в будущем. Клуб намерен продолжить свой путь развития, новый тренер будет разделять философию "Ромы".

Спаллетти возглавил "Рому" в 2016 году, до этого он был главным тренером римской команды с 2005 по 2009 год. в 2009-2014 годах итальянский специалист работал в санкт- петербургском "Зените", став с ним двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. "Рома" под руководством Спаллетти четырежды становилась вице-чемпионом Италии, дважды завоевывала Кубок страны.

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