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"Тур де Франс" 2019 года начнется в Брюсселе в честь Эдди Меркса

Спорт
30 мая, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Меркс был назван Международным союзом велосипедистов лучшим велогонщиком XX века

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Самая престижная шоссейная многодневка "Тур де Франс" в 2019 году стартует в Брюсселе в честь 50-летия первой победы в этой гонке лучшего велогонщика ХХ века бельгийца Эдди Меркса. Об этом сообщает бельгийское издание Nieuwsblad.

Ожидается, что на этой неделе представители компании- организатора "Тура" Amaury Sport Organisation проведут встречу с бельгийцами для обсуждения этого вопроса.

Эдди Меркс - пятикратный победитель "Тур де Франс" (1969-1972, 1974) и "Джиро д'Италия" (1968, 1970, 1972-1974), трехкратный чемпион мира. За непримиримость на трассе получил прозвище "Каниббал". Обладатель множества рекордов в велоспорте. Был назван Международным союзом велосипедистов лучшим велогонщиком XX века.

В настоящее время 71-летний Меркс по-прежнему связан с велоспортом, он является одним из организаторов "Тура Омана" и "Тура Катара".

Ранее "Тур де Франс" стартовал в Бельгии четырежды: в Брюсселе (1958), Шарлеруа (1975) и Льеже (2004 и 2012).

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