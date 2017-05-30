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Лучший иностранный бомбардир в истории КХЛ Боченски завершил карьеру

Спорт
30 мая, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Форвард, выступавший за казахстанский "Барыс" с 2010 года, принял решение сконцентрироваться на своей семье

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Брэндон Боченски

Брэндон Боченски

© Андрей Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Нападающий казахстанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" Брэндон Боченски принял решение завершить карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что руководство "Барыса" и Боченски долго вели переговоры о продолжении выступлений 35-летнего форварда в команде, однако он решил сконцентрироваться на своей семье.

Американский и казахстанский хоккеист Боченски выступал за "Барыс" с 2010 года. За это время он провел 399 матчей в КХЛ, в которых набрал 397 (160 голов + 237 результативных передач) очков. Этот результат позволил ему стать лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ, а также занять второе место в списке лучших иностранных снайперов лиги.

Боченски был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2001 под общим 223-м номером "Оттавой". В НХЛ он также выступал за "Чикаго", "Бостон", "Анахайм", "Нэшвилл", "Тампу". В 2014 году Боченски принял гражданство Казахстана, проведя за сборную этой страны 15 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.

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