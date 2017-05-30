Лукашенко переизбран на пост президента НОК Белоруссии

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МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Выборы прошли в ходе олимпийского собрания НОК в Минске.
"Мы должны очень откровенно и принципиально дать оценку развитию олимпийского движения и всей нашей отрасли", - сказал Лукашенко. По его словам, в корректировке нуждается также и устав НОК Белоруссии.
Первым вице-президентом избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич.
Лукашенко, возглавляющий НОК страны с 1997 года, сообщил, что намерен ежеквартально проводить расширенное заседание исполкома организации. "Я для себя определил и вам обещаю, что каждый квартал у нас будет расширенный исполком под руководством президента. Не те 13 человек в кулуарах, а будем проводить расширенное заседание раз в квартал", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Кроме того, с его участием ежегодно будет проходить итоговое собрание НОК, на котором в числе других будут решаться финансовые вопросы. "Мы будем это контролировать существенно, - подчеркнул глава государства. - Надо помочь какой-то федерации - мы поможем, надо помочь какому-то спортсмену (попал в трудную ситуацию) - мы поможем, и даже бывшему. Это наша спортивная семья, и мы должны ее поддерживать".
Лукашенко проинформировали, что на текущем и депозитном счетах НОК находится $85 тыс. и около $3 млн соответственно. При этом он поручил направить эти средства прежде всего на развитие детского спорта.