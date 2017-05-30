Тренер боксера Ковалева хотел перейти к Уорду за пару месяцев до боя-реванша

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Тренер российского боксера Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон за пару месяцев до боя- реванша с американцем Энди Уордом вел переговоры по переходу в команду соперника. Об этом сообщили представители Уорда, которых процитировал Boxingscene.com.

Причиной возможного ухода Джексона в тренерский штаб Уорда могли стать возникшие разногласия с Ковалевым. Менеджер Уорда Джеймс Принс и юрист американца Джош Дубин подтвердили, что вели переговоры с Джексоном по вопросу его перехода. Они признались, что были в шоке, когда Джексон заговорил о возможности перехода к Уорду.

"Он подошел ко мне и прямо сказал, что хочет присоединиться к нашей команде, назвав свою цену, - сказал Дубин. - Ранее он рассказывал мне о проблемах с Ковалевым. Я не думаю, что это был большой секрет".

"Было несколько телефонных звонков, мы обсуждали этот вопрос в течение нескольких недель, - добавил он. - Надо понимать, что люди просто так не покидают коллектив, если их ценят. А его дела, видимо, были не очень. При этом он знает, с каким уважением мы относимся к каждому члену нашей команды".

Принс заявил, что они отказались от его услуг, чтобы после боя переход Джексона не затмил усилия Уорда и его тренера Вирджила Хантера. "Дело в том, что Ковалев его не слушал в углу, поскольку он хочет находиться в окружении русских. А Джексон хотел бы, чтобы его уважали", - сказал Принс. Ранее Ковалев сообщил ТАСС, что готовится к реваншу с Уордом с российским тренером по физподготовке.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Это решение вызвало споры, по мнению ряда специалистов, Уорд победил лишь благодаря тому, что бой обслуживали американские судьи, а сам поединок проходил в США. На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья, в послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения. Реванш пройдет 17 июня в Лас-Вегасе.