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Меморандум о проведении в Москве "Финала четырех" Евролиги-2018/19 будет подписан 1 июня

Спорт
30 мая, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В церемонии подписания меморандума примут участие генеральный директор ЗАО УК "Динамо", руководитель "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов и президент Евролиги Жорди Бертомеу

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Баскетболисты "Фенербахче"

Баскетболисты "Фенербахче"

© EPA/TOLGA BOZOGLU

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Меморандум о сотрудничестве с баскетбольной Евролигой, включающий проведение на московской "ВТБ Арене" "Финала четырех" турнира сезона-2018/19, будет подписан 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается в пресс-релизе проекта "ВТБ Арена парк".

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В церемонии подписания меморандума примут участие генеральный директор ЗАО УК "Динамо", руководитель "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов и президент Евролиги Жорди Бертомеу. Как говорится в пресс-релизе, идею проведения на "ВТБ Арене" "Финала четырех" уже поддержало правительство Москвы.

"Финал четырех" Евролиги ранее проводился в Москве в 2005 году в спорткомплексе "Олимпийский" и завершился победой израильского "Маккаби" (Тель-Авив). Евролига является самым престижным клубным баскетбольным турниром в Европе.

"ВТБ Арена" строится в Петровском парке Москвы. Она будет размещена под одной крышей с футбольным стадионом "Динамо".

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